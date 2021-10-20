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Инфекционист рассказал, как нерабочие дни повлияют на распространение COVID-19

Газета.Ru
31 минуту назад

Введение нерабочих дней приведет к прекращению тесных связей внутри коллективов, что повлияет на распространение коронавируса. Такое мнение высказал kp.ru врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Николай Малышев.

Как нерабочие дни повлияют на распространение COVID
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В идеале, чтобы получить явный эффект, заметно затормозить вспышку инфекции, нужно разрывать все контакты на срок двух инкубационных периодов, поясняет врач-инфекционист. В нашем случае это было бы 28 дней. Однако все понимают: из экономических соображений на такие ограничения сегодня Россия не пойдет", - пояснил инфекционист.

По его словам, девятидневный период нерабочих дней приведет к прекращению тесных связей внутри коллективов, и как следствие, повлияет на распространение вируса. При этом важно, подчеркнул он, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и не нарушать ограничительные меры.

"Самосознание, самодисциплина великая, конечно, вещь, но не совсем подходящая для наших условий. Сейчас, безусловно, нужно принимать административные и дисциплинарные меры", - отметил Малышев.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Они могут объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.

Омбудсмен России по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова в беседе с "Газетой.Ru" отметила, что бизнес "находятся в состоянии шока" от этой меры. По ее словам, введение системы QR-кодов может отразиться на темпах вакцинации, но только при условии, что "коды будут введены вообще на все", включая общественный транспорт, вход в школы, вузы и продуктовые магазины.

Коронавирус,Анастасия Татулова,Николай Малышев,Владимир Путин,Комсомольская правда,Газета.Ru,
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