Как нерабочие дни повлияют на распространение COVID

Введение нерабочих дней приведет к прекращению тесных связей внутри коллективов, что повлияет на распространение коронавируса. Такое мнение высказал kp.ru врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Николай Малышев.

"В идеале, чтобы получить явный эффект, заметно затормозить вспышку инфекции, нужно разрывать все контакты на срок двух инкубационных периодов, поясняет врач-инфекционист. В нашем случае это было бы 28 дней. Однако все понимают: из экономических соображений на такие ограничения сегодня Россия не пойдет", - пояснил инфекционист.

По его словам, девятидневный период нерабочих дней приведет к прекращению тесных связей внутри коллективов, и как следствие, повлияет на распространение вируса. При этом важно, подчеркнул он, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и не нарушать ограничительные меры.

"Самосознание, самодисциплина великая, конечно, вещь, но не совсем подходящая для наших условий. Сейчас, безусловно, нужно принимать административные и дисциплинарные меры", - отметил Малышев.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Они могут объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.