Иммунолог предупредил о затяжной суперволне COVID-19

Суперволна коронавируса в России продлится до весны, при этом значительного снижения заболеваемости в стране не произойдет. Об этом предупредил россиян иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.
«Сейчас видим только часть этой суперволны. И опять мы увидим, что вверх пойдет заболеваемость, потом, во второй половине ноября, у нас, скорее всего, будет стабилизация ситуации», — заявил Крючков.
Он добавил, что после стабилизации ситуации с COVID-19 в ноябре россиян ждет очередной подъем заболеваемости в январе, а после стоит ждать «весеннюю волну».
По словам иммунолога, сильной стабилизации ситуации и низкого уровня прироста заболевших ждать не стоит.