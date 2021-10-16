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Иммунолог предупредил о затяжной суперволне COVID-19

Lenta.ruиещё 2
47 минут назад

Суперволна коронавируса в России продлится до весны, при этом значительного снижения заболеваемости в стране не произойдет. Об этом предупредил россиян иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.

Иммунолог предупредил о затяжной суперволне COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сейчас видим только часть этой суперволны. И опять мы увидим, что вверх пойдет заболеваемость, потом, во второй половине ноября, у нас, скорее всего, будет стабилизация ситуации», — заявил Крючков.

Он добавил, что после стабилизации ситуации с COVID-19 в ноябре россиян ждет очередной подъем заболеваемости в январе, а после стоит ждать «весеннюю волну».

По словам иммунолога, сильной стабилизации ситуации и низкого уровня прироста заболевших ждать не стоит.

Коронавирус,Николай Крючков,РИА Ura.ru,
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