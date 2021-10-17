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Названы необходимые для госпитализации с COVID-19 симптомы

Lenta.ruиещё 1
7 часов назад

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал в беседе с URA.RU симптомы для болеющих коронавирусной инфекцией, при которых необходимо вызывать бригаду скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Названы необходимые для госпитализации с COVID-19 симптомы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Высокая температура, которая не сбивается, синюшность, особенно носогубного треугольника, любое некомфортное дыхание, сильный кашель, одышка, очень сильная слабость, вялость, полусонность, невозможность сконцентрировать свое внимание. Я уже не говорю про сильные боли, особенно головные, в животе, в ногах, когда тромб идет, это все признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь»,

— подчеркнул медик.

Иммунолог отметил, что помочь обнаружить опасную стадию развития COVID-19 как можно раньше поможет пульсоксиметр. По его словам, показания аппарата ниже 93 единиц являются направлением к госпитализации пациента.

Ранее стало известно, что ученые Каролинского института обнаружили лекарства, которые уменьшают смертность среди пациентов, болеющих коронавирусом. Такими препаратами стали средства для борьбы с холестерином.

Коронавирус,Николай Крючков,
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