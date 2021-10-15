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Проценко назвал близкой к критической ситуацию с COVID-19 в России

Катерина Саломе
5 часов назад

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко высказался относительно ситуации с коронавирусом в стране. По мнению доктора, она близка к критической. В связи с активным ростом COVID-19 Проценко призвал коллег усилить информационную работу среди населения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем»,

— заявил Проценко.

Врач призвал своих коллег говорить о ситуации в стране и опасности вируса «откровенно и без прикрас». Как утверждает эксперт, на сегодняшний день по всей стране койки продолжают стремительно заполняться больными.

Как показывает опыт, коронавирус на всех отражается по-разному. Ранее мы рассказывали, кто быстрее и легче перенесет COVID-19.

Коронавирус,Видео,Денис Проценко,
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