В России разрешили испытания назальной вакцины от COVID-19

Генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов также называл возможные сроки выхода назальной вакцины от COVID-19. По его словам, она может появиться осенью 2022 года. Он отметил, что испытания подобного формата вакцины проводятся во многих научных центрах мира, однако в большей части на животных.