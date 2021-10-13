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В России разрешили испытания назальной вакцины от коронавируса

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

В Минздраве России разрешили центру имени Гамалеи провести клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 в виде спрея, передает ТАСС.

В России разрешили испытания назальной вакцины от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса завершены, а ученые готовы начать клинические испытания.

Генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов также называл возможные сроки выхода назальной вакцины от COVID-19. По его словам, она может появиться осенью 2022 года. Он отметил, что испытания подобного формата вакцины проводятся во многих научных центрах мира, однако в большей части на животных.

Коронавирус,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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