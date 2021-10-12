Врач объяснил молниеносное течение коронавируса

Молниеносное распространение и течение коронавируса, наблюдаемое в последние дни, связано с мутацией «дельта»-штамма, а также с халатным отношением россиян к соблюдению противоэпидемических мер, считает врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что люди стали проще относиться к опасному вирусу, чаще лечатся на дому, не обращаясь к врачам и продолжая распространять инфекцию. Из-за этого увеличилось число новых случаев болезни и пострадала ранняя обращаемость.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Игорь Иванко / Коммерсантъ

Особенностью текущего подъема заболеваемости COVID-19 является молниеносное течение инфекции. Оно требует реанимационной поддержки буквально в первые три дня, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, в последнее время коронавирусом начали заражаться молодые люди от 20 лет.

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«Расслабились»

Медик объяснил, что в своем обращении Мурашко говорит о тех случаях, когда развитие болезни уже поступившего пациента происходит гораздо быстрее, чем обычно. Во многом это обусловлено тем, что люди стали более спокойно относиться к коронавирусу.

«Лечимся дома, редко вызываем врача при первых симптомах, стараясь не привлекать к себе внимание. А когда доходит до необходимости госпитализации, болезнь уже развивается бурно, — отметил Кондрахин. — Также нельзя списывать со счетов и дистресс-синдром, при котором болезнь развивается молниеносно, в течение нескольких часов. Такие пациенты уже были и остаются, но это все же происходит не так часто».

По наблюдению врача, в последнее время все больше пациентов не отдают себе отчет в том, что заболевают, и продолжают распространять вирус, не прекращая при этом социальные контакты. При таких условиях вирус быстрее передается от человека к человеку и быстрее мутирует.

«Сократился период проявления болезни: если раньше человек заражался и первые симптомы возникали дней через 14, то теперь это происходит быстрее, признаки наступают через 5-7 дней, в результате чего пациент поступает в больницу уже в тяжелом состоянии. Так что тут сложились сразу два фактора: люди перестали обращать внимание на свое состояние, из-за чего страдает ранняя диагностика, и одновременно с этим из-за возросшей скорости передачи вируса штаммы начали мутировать быстрее»,

— объяснил медик.

«Дельта»-штамм здесь, по словам Кондрахина, показал себя с худшей стороны: появились данные о том, что развитие болезни теперь происходит намного быстрее и протекает тяжелее в некоторых случаях.

«Смертность, в свою очередь, увеличивается не из-за того, что люди стали чаще умирать, а просто из-за того, что стало появляться больше больных»,