«Дорожить жизнью у россиян не очень принято»

В России обостряется ситуация с коронавирусом. Эксперты заявляют о самом напряженном периоде с начала пандемии, региональные власти вводят новые ограничения, а коллективного иммунитета все еще не хватает. О том, что говорят специалисты на этот счет - в нашем материале.

Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев заявил, что в России установленная цель вакцинации - 60%, однако, согласно подсчетам, для формирования коллективного иммунитета нужно 80 процентов невосприимчивых людей.

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«Процесс формирования коллективного иммунитета очень динамичен: уровень иммунитета меняется со временем, ослабевая у части людей, делая их восприимчивыми к инфекции. Достигнуть необходимого уровня защиты можно лишь двумя путями — переболев или получив вакцину. Со вторым мы не успеваем в гонке с вирусом, и вся текущая активность по усилению кампании вакцинации даст результат через полтора-два месяца. Это тоже важно — нас ждет непростой осенне-зимний сезон», - пояснил Соловьев

Он также добавил, что в текущих условиях нельзя надеяться на эффективное функционирование системы тестирование, изоляции и быстрого отслеживания контактных с их самоизоляцией, поскольку для ее реализации не хватает ресурсов.

Кроме того, специалист отметил, что новые антиковидные меры вынуждают невакцинированных регулярно сдавать ПЦР-тесты, что также ведет к определенным последствиям.

«Нужно ожидать скорой перегрузки лабораторий и удлинения сроков выдачи результатов ПЦР», - уточнил Соловьев.

Эксперт считает, что только четко проработанная стратегия действий позволит держать ситуацию с распространением инфекции под контролем. Все это требует больших усилий, финансовых вливаний, а также скоординированных действий.

«В противном случае неизбежными становятся перегрузка здравоохранения, рост смертности и локдаун», - подытожил специалист.

В свою очередь руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Кащеев заявил, что причины, по которым граждане не спешат вакцинироваться, - не новы, поскольку россияне никогда не отличались ответственным подходом к здоровью.

«Как бы там ни было, дорожить жизнью у россиян не очень принято. Именно поэтому наши пациенты не лечат установленный сахарный диабет, не соблюдают диету и не принимают статины при гиперхолестеринемии, игнорируют простые алгоритмы диспансеризации, плюют на правила дорожного движения и садятся пьяными за руль (число погибших в ДТП в России превышает смертность от войн в большинстве стран мира), в пожилом возрасте охотно ломают себе бедра и позвоночник», - пояснил Кащеев.

Психолог и психоаналитик Анастасия Рубцова объясняет происходящее тем, что почти не встречала людей, которые бы доверяли врачам даже среди врачей. При этом, по ее мнению, в стране нет и правильной пропаганды, которой бы доверяли люди, что рожает ряд слухов и мифов.

«Часть друзей немедленно срывалась в истерическое: «Нет, ты что! Там непонятно что понамешано! Рак, бесплодие, отказ щитовидки, красная волчанка! Генетические заболевания! Говорят, прививка сокращает жизнь на десять лет! Вызывает депрессию и рассеянный склероз!», - привела пример специалист.

Тем временем непрофильные медучреждения начали еще с лета трансформировать в ковидные госпитали.

Так, в Новосибирске перепрофилировали в инфекционный госпиталь филиал ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница 3».

«Министерство здравоохранения Новосибирской области следит ежедневно за эпидемической ситуацией в регионе и старается сохранить резерв коечного фонда не менее 15% с учетом разных категорий больных», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

А в Красноярске, согласно информации издания «Енисей» из-за переоборудования больниц под ковидные госпитали, появились проблемы с плановыми пациентами.

Люди не могут попасть на консультации и получить необходимое лечение.