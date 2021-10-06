Врач рассказала, как COVID-19 влияет на сахарный диабет

6 октября врач-эндокринолог отдела прогнозирования и инноваций диабета Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» кандидат медицинских наук Ирина Кононенко рассказала о возможных последствиях ковида у пациентов с этим хроническим заболеванием.

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Мировая практика показывает, что у больных диабетом с подтвержденным коронавирусом нередко наблюдается гипергликемия — когда уровень сахара в крови превышает допустимый диапазон нормальных значений. Например, в Китае отмечен 51 процент таких COVIDпациентов, а в США — 23 процента.

В числе возможных причин гипергликемии при коронавирусе числятся стресс-индуцированные расстройства, не диагностированный ранее сахарный диабет второго типа или вовсе предиабет, впервые выявленный на фоне COVID-19. Расстройство может быть также вызвано последствиями панкреатита.

— Исследования, проведенные специалистами «НМИЦ эндокринологии», доказывают, что повышенный уровень гликированного гемоглобина у больных с новой коронавирусной инфекцией является маркером тяжести течения инфекции, в том числе у лиц без ранее диагностированного сахарного диабета, — рассказала Ирина Кононенко.

Развитие новых случаев сахарного диабета чаще обнаруживали именно при обследовании пациентов, у которых впервые выявляли гипергликемию. Случалось это в период острой фазы COVID-19.

Ирина Кононенко также заявила, что международная группа исследователей не так давно создала глобальный реестр, в котором аккумулируются и анализируются данные пациентов с диабетом, развившимся после перенесенного ковида.

— Конечная цель проекта — доказать, вызывает ли COVID-19 новую форму диабета или же «классические» типы этого заболевания, — пояснила врач.

Кроме того, у госпитализированных пациентов нередко наблюдаются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.