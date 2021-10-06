Названы три фактора выживаемости при коронавирусе

Канадские и испанские ученые изучили роль ряда факторов, которые влияют на выживаемость пациента при COVID-19.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Специалисты выяснили, что есть три основных фактора, от которых зависит, как скоро пациент пойдет на поправку:

1) Уровень специфических антител против спайкового белка COVID в крови;

2) общее количество антигенов в организме;

3) количество вирусной РНК в крови.

Ученые объяснили, что специфические антитела блокируют размножение вируса в организме. Антигены свидетельствуют об объеме веществ в организме, которые он признает чужеродными. По вирусной РНК можно понять, как много вируса в организме, передает Life.