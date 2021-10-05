Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.57EUR 84.17BRENT 82.42
Войти в почту

Врач назвала главные мифы о коронавирусе

Lenta.ruиещё 2
11 часов назад

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в беседе с «Известиями» назвала главные мифы о коронавирусе.

Врач назвала главные мифы о коронавирусе
Фото: ReutersReuters

Например, она рассказала, что возможность заразиться через предметы и поверхности минимальная, но все же есть. Поэтому руки действительно надо дезинфицировать в обязательном порядке. Также стоит носить очки, поскольку они защитят слизистую глаз от попадания в нее инфицированных капель или аэрозолей.

В случае заражения COVID-19 животных врач отметила, что инфицироваться могут представители семейств псовых, кошачьих, а также куньих. В то же время переносят вирус животные легко и человека не заражают.

Пшеничная напомнила, что осенью всегда ухудшается эпидемиологическая ситуация, поскольку люди возвращаются на работу и учебу. Также ухудшается погода, понижается температура — в такой среде обильно множатся сезонные респираторные вирусные инфекции.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что потеря обоняния при коронавирусе может появиться только через 10 дней после начала болезни. Эксперт предупредил, что данный признак не является первым симптомом COVID-19.

Коронавирус,Андрей Исаев,Роспотребнадзор,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители