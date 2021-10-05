Врач назвала главные мифы о коронавирусе

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в беседе с «Известиями» назвала главные мифы о коронавирусе.

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Например, она рассказала, что возможность заразиться через предметы и поверхности минимальная, но все же есть. Поэтому руки действительно надо дезинфицировать в обязательном порядке. Также стоит носить очки, поскольку они защитят слизистую глаз от попадания в нее инфицированных капель или аэрозолей.

В случае заражения COVID-19 животных врач отметила, что инфицироваться могут представители семейств псовых, кошачьих, а также куньих. В то же время переносят вирус животные легко и человека не заражают.

Пшеничная напомнила, что осенью всегда ухудшается эпидемиологическая ситуация, поскольку люди возвращаются на работу и учебу. Также ухудшается погода, понижается температура — в такой среде обильно множатся сезонные респираторные вирусные инфекции.