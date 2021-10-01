Экспресс-тест на COVID-19 позволит москвичам сразу начать лечение

В Москве с 1 октября начал действовать новый алгоритм, согласно которому всем пациентам с симптомами ОРВИ будет проводиться экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

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По ее словам, в случае положительного результата теста, москвичи сразу получат необходимые для лечения препараты, а также дадут согласие на самоизоляцию. Соответствующий приказ подписан руководителем Департамента здравоохранения Москвы.

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«В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность – в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться всем пациентам с симптомами ОРВИ», - пояснила Анастасия Ракова.

Она обратила внимание на то, что благодаря такому подходу, москвичи смогут оперативно начать лечение, что «критически важно при COVID-19».

Благодаря экспресс-тестированию, диагностировать COVID-19 можно будет всего за 10-20 минут с высокой долей вероятности. Так врач получает уникальную возможность определить не только клиническую картину, но и с высокой степенью вероятности зафиксировать заболевание. Раньше этот процесс занимал несколько дней. Такое подход снижает и риски тяжелого течения заболевания, так как пациент получает назначения сразу. Экспресс-диагностика более комфортна для пациента и с психологической точки зрения: не нужно тревожиться за результат в ожидании ПЦР, а также такой тест вызывает больше доверия у пациента, так как результат появляется прямо на глазах и в присутствии врача.

Более того, это позволит сократить самоизоляцию, так как не придется ждать 1-3 дня результата ПЦР-теста. Также экспресс-тестирование позволит меньше волноваться за родственников, ведь если результат экспресс-теста положительный, то анализ возьмут сразу у всех, кто есть в доме и назначат необходимое лечение. Экспресс-диагностика проводится бесплатно для пациента, и город готов выделить огромные деньги, чтобы у каждого с симптомами ОРВИ и, в случае положительного результата, его окружения могли взять такой тест.