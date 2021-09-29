"День сурка": что говорят врачи о новой волне COVID-19 в России

В России резко выросла заболеваемость коронавирусом. Что думают врачи о новой волне COVID-19 — в материале "Рамблера".
Алексей Федоров, кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко:
"К сожалению с середины прошлой недели в Москве начался быстрый рост заболеваемости. Прошли два инкубационных периода после массового возвращения людей с отдыха и открытия учебных заведений. Эпидемиологическая классика. Россия в этот раз даже обгоняет Москву - перевод больниц «на ковид» во многих регионах стартовал две недели назад. Что сказать? Ничего и не скажешь. День сурка. Единственная мысль - эта волна станет истинной проверкой работоспособности вакцин и естественного иммунитета у переболевших. Так как в моем окружении практически не осталось тех, кто не болел или не привился. А чаще и то, и другое. Как говорится, вот и посмотрим. Ну а пожелание, как всегда в начале волны, одно и тоже - в ближайшие два месяца надо ограничить лишние контакты и поберечься. За подъёмом неминуемо будет спад, вот тогда и оторвемся".
Александр Соловьев, врач, эксперт лабораторной диагностики:
"Как и прогнозировалось, через несколько недель от начала учебного года эпидемиологическая ситуация заметно ухудшилась. Одновременно с этим темп вакцинации от ковида снизился и стимулов к вакцинации практически нет. Очень вялая пропаганда вакцинации, очень мало разговоров на эту тему, очень мало разъяснений значимости вакцинации.
И на этом фоне максимальное пренебрежение эпидемиологическими мерами, которые должны быть направлены на снижение риска передачи вируса и разрыв цепочек между инфицированными и потенциально восприимчивыми людьми.
Стоит напомнить, что иммунная защита у тех, кто перенес ковид в первую и вторую волну (в 2020 году) "тает" и доля восприимчивых людей среди них сейчас должна быть достаточно большой. Люди, вакцинированные в интервале январь-март 2021 года, в первую очередь из критических групп (старше 60 лет, избыточный вес, сахарный диабет), в значительной части становятся восприимчивыми к Дельте. А в октябре-декабре это будет касаться и тех, кто вакцинировался в апреле-июне. [...]
Период "отдыха" для медиков оказался очень коротким. Больницы снова возвращают под ковид. С большой вероятностью, потребность в ковидных койках в ближайшие 3-4 недели превысит пиковую загруженность больниц летом и осенью 2020 года. [...]
Нужно заново "перезагрузиться" и настроиться на активное противодействие распространению коронавируса и гриппа осенью и зимой. Нужно находить ресурсы для усиления пропаганды вакцинации. В текущей ситуации, нужно вернуться к идее введения ковидных "паспортов" или QR кодов. Эффективность QR кодов была продемонстрирована в Москве, а ковидные "паспорта" показали свою эффективность в странах ЕС (Италия, Франция, Германия)
Очень важно сейчас донести новую информацию о ситуации с ковидом:
- Не нужно рассчитывать на формирование коллективного иммунитета. Нужно прилагать максимум усилий для снижения общей вирусной нагрузки сообщества.
- Все прежние цели вакцинации (60%, 70%) устарели! Нужно 90% и даже более с пониманием роли вакцин - значительное снижение рисков госпитализации, тяжелых случаев, нагрузки на ОРИТ и рисков смерти от ковида. Вакцины работают в первую очередь на снижение этих рисков и в меньшой степени снижают риск инфицирования и риск развития заболевания".
Борис Теплых, завотделением анестезиологии-реанимации 1 Центра имениПирогова:
"Сколько можно рассчитывать на работу врачей в особых условиях? Они устали, схемы лечения не работают, реально понимающих, как проводить агрессивную ИВЛ мало, на фоне биоинженерных препаратов резвятся антибиотико-резистентные бактерии и грибы. И есть другой мир - Швеция, Норвегия, Дания, Uk, снимающие ковидные ограничения".
Денис Прокофьев, заведующий отделением по оказанию платных медицинских услуг, врач общей практики Диагностического центра 5:
"Началась 4 волна SARS-CoV-2, хотя и 3,2,1 волна не заканчивалась. Почему увеличились показатели смертности и заражения спросите Вы? Все просто:
1. Бабушки и дедушки вернулись в города.
2. Дети пошли в школу.
3. Взрослые вернулись из отпусков, привезя с собою новые штаммы вируса.
4. Студенты начали обучения в вузах.
5. Перепады температур.
6. Люди перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
7. Вакцинация проходила и идет слишком медленными темпами, несмотря на все «подарки», рекламу и уговоры.
Какие прогнозы по ковиду? У нас всего может быть 2 варианта:
1. Вирус станет вакциноуправляемым ( например: как коклюш) – и будут созданы индивидуальные прививочные программы учитывая все факторы риска!
2. Будет разработан эффективный противовирусный препарат (например, как в отношении гриппа)".