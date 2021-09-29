"День сурка": что говорят врачи о новой волне COVID-19 в России

"К сожалению с середины прошлой недели в Москве начался быстрый рост заболеваемости. Прошли два инкубационных периода после массового возвращения людей с отдыха и открытия учебных заведений. Эпидемиологическая классика. Россия в этот раз даже обгоняет Москву - перевод больниц «на ковид» во многих регионах стартовал две недели назад. Что сказать? Ничего и не скажешь. День сурка. Единственная мысль - эта волна станет истинной проверкой работоспособности вакцин и естественного иммунитета у переболевших. Так как в моем окружении практически не осталось тех, кто не болел или не привился. А чаще и то, и другое. Как говорится, вот и посмотрим. Ну а пожелание, как всегда в начале волны, одно и тоже - в ближайшие два месяца надо ограничить лишние контакты и поберечься. За подъёмом неминуемо будет спад, вот тогда и оторвемся".