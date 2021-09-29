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Врач раскрыл способ быстрее избавиться от постковидного синдрома

Lenta.ruиещё 14
5 часов назад

Врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, сколько длится постковидный синдром и каковы его проявления, в интервью для радио Sputnik.

Как быстрее избавиться от постковидного синдрома
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Водовозов заявил, что головные боли, слабость и ухудшение памяти являются последствиями постковидного синдрома. Эти симптомы испытывает значительное число пациентов, перенесших COVID-19. В основном постковидный синдром длится около четырех недель, но минимум у трети пациентов его проявления сохраняются от двенадцати недель и дольше.

По словам врача, сейчас есть данные, указывающие на связь вакцинации коронавируса и длительность постковидного синдрома. Он назвал прививку от COVID-19 способом быстрее избавиться от последствий болезни. Она также помогает сократить длительность самого синдрома.

«Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру. Если это так, то это было бы дополнительным аргументом в пользу вакцинации переболевших»,

— подчеркнул Водовозов.

Коронавирус,Алексей Водовозов,ИА Sputnik,
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