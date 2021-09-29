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Инфекционист назвал главный «коронавирусный» страх

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал URA.RU, что в начале пандемии главным страхом, который распространился в обществе, было то, что повторное заражение COVID-19 может резко повысить шансы пациента на летальный исход. Однако, как сообщил специалист, таким эффектом обладает лихорадка денге.

Инфекционист назвал главный «коронавирусный» страх
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он заявил, что так называемая Геморрагическая лихорадка денге есть в Индии и Таиланде, где эффект усиленного антитела при первой болезни проявляется в точности как ОРВИ, с температурой и соплями. Однако, заболевая во второй раз, это клиника геморрагической лихорадки, с высокой температурой, кровотечениями и высокой вероятностью смертности. При коронавирусе таких проявлений нет, пояснил эксперт.

Доктор отметил, что если бы COVID-19 обладал свойствами геморрагической лихорадки, это было бы схожим с биологическим оружием.

«Если возвращаться к лихорадке денге, она не распространяется так широко и не представляет глобальной опасности только из-за того, что заражение идет через определенных комаров, то есть, не воздушно-капельным путем. А если бы был такой вирус, который имеет антитело усиленного эффекта, распространялся респираторным путем, это почти биологическое оружие»,

— рассказал Акинфиев.

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко считает, что коронавирус не способен мутировать таким образом, чтобы иметь схожей с лихорадкой денге эффект.

Коронавирус,Александр Бутенко,
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