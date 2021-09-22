Названы сроки наступления плато по COVID-19 в России

«Если новых мутаций коронавирусной инфекции < > не будет, именно серьезных, выраженных мутаций, которые будут обходить наш иммунитет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который, в принципе, нагрузки для [системы] здравоохранения не должен будет дать», — предположил Тимаков.