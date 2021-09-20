Ученые назвали способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет

Ученые из Великобритании назвали способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет. Они подчеркнули, что после перенесенного коронавируса следует вакцинироваться, тогда защита будет намного сильнее, чем после прививки или болезни по отдельности, пишет The Telegraph.

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Исследователи выяснили, что COVID-19 в комплексе с последующими двумя дозами вакцин Pfizer или Moderna дают организму огромное количество «гибких» антител, которые в дальнейшем реагируют даже на мутировавшие варианты.

Вирусолог из Рокфеллеровского университета Пол Бьениас (Paul Bienasz) утверждает, что антитела у испытуемых с гибридным иммунитетом могут нейтрализовать все шесть штаммов, в том числе дельту и бету. Также защита организма побеждает искусственно созданный в лаборатории вирус, против которого бессилен иммунитет только переболевших или только привитых.

«Исходя из этих выводов, можно сказать, что иммунная система со временем получит преимущество перед вирусом. Если нам повезет, со временем SARS-CoV-2 попадет в категорию вирусов, из-за которых появляется лишь легкая простуда», — заключил ученый.