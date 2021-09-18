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Предсказан уровень заболеваемости COVID-19 в России осенью

Lenta.ru
2 часа назад

Уровень заболеваемости коронавирусом в России осенью, вероятно, будет ниже, чем в 2020 году, хотя и может оказаться весьма сильным. Такой прогноз в разговоре с РИА Новости сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Предсказан уровень заболеваемости COVID-19 в России осенью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, значительная часть россиян уже выработала иммунитет к COVID-19 благодаря прививкам, однако в большей степени коллективная защита в стране формируется естественным путем.

«Я думаю, что до конца зимы мы точно будем иметь нормальную иммунную прослойку»,

— предсказал Тимаков.

Коронавирус,Евгений Тимаков,РИА Новости,
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