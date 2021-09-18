Предсказан уровень заболеваемости COVID-19 в России осенью

Уровень заболеваемости коронавирусом в России осенью, вероятно, будет ниже, чем в 2020 году, хотя и может оказаться весьма сильным. Такой прогноз в разговоре с РИА Новости сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По его словам, значительная часть россиян уже выработала иммунитет к COVID-19 благодаря прививкам, однако в большей степени коллективная защита в стране формируется естественным путем.
«Я думаю, что до конца зимы мы точно будем иметь нормальную иммунную прослойку»,
— предсказал Тимаков.