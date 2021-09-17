Инструкция: как сдавать ПЦР-тест в первый раз

Наверняка вы слышали от кого-то из окружения, как противно сдавать ПЦР-тест. Многие стараются избежать его всеми возможными способами, особенно если заболевание проходит бессимптомно. Однако не так страшен тест, как его малюют. Рассказываем, что делать, если вы идете сдавать ПЦР-тест впервые и боитесь.

Как берут ПЦР-тест

Медсестра берет мазок из полости рта и носоглотки. Небольшой палочкой проводят несколько раз внутри ноздрей, по поверхности миндалин и нёба.

Больно ли сдавать ПЦР-тест

Скорее неприятно. Вы почувствуете местное раздражение и неприятное щекочущее чувство. Засуньте в ноздрю небольшое перышко — ощущения похожие.

Вероятно, у вас пойдут слезы, но это не связано с болью. Это среагирует носослезный канал. Когда вы плачете от горя, из носа течет — в обратную сторону это тоже работает. Единственный совет — не беспокоиться и не красить сильно глаза.

Сколько времени занимает ПЦР-тест

Опрос медсестры, подписание соглашения — 5-10 минут;

Сам тест — около 10 секунд;

Получение результатов — от 24 до 72 часов.

Как сдать ПЦР-тест в первый раз