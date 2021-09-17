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Инструкция: как сдавать ПЦР-тест в первый раз и не бояться

Дарья Амосова
2 часа назад

Наверняка вы слышали от кого-то из окружения, как противно сдавать ПЦР-тест. Многие стараются избежать его всеми возможными способами, особенно если заболевание проходит бессимптомно. Однако не так страшен тест, как его малюют. Рассказываем, что делать, если вы идете сдавать ПЦР-тест впервые и боитесь.

Инструкция: как сдавать ПЦР-тест в первый раз
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как берут ПЦР-тест

Медсестра берет мазок из полости рта и носоглотки. Небольшой палочкой проводят несколько раз внутри ноздрей, по поверхности миндалин и нёба.

Больно ли сдавать ПЦР-тест

Скорее неприятно. Вы почувствуете местное раздражение и неприятное щекочущее чувство. Засуньте в ноздрю небольшое перышко — ощущения похожие.

Вероятно, у вас пойдут слезы, но это не связано с болью. Это среагирует носослезный канал. Когда вы плачете от горя, из носа течет — в обратную сторону это тоже работает. Единственный совет — не беспокоиться и не красить сильно глаза.

Сколько времени занимает ПЦР-тест

  • Опрос медсестры, подписание соглашения — 5-10 минут;
  • Сам тест — около 10 секунд;
  • Получение результатов — от 24 до 72 часов.

Как сдать ПЦР-тест в первый раз

  • Закройте глаза. Вид длинной ватной палочки может испугать. Инструмент страшней, чем кажется — просто не смотрите на него.
  • Включите в наушниках любимую песню. Вероятно, вы не дослушаете даже проигрыш — тест занимает секунды. Однако это поможет, если вы сильно переживаете.
  • Соблюдайте инструкции. А именно — не есть, не пить, не курить, не промывать рот и нос, не использовать спреи за 3 часа до теста.
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