Россиянам назвали новый тип постковидного синдрома

Ученые МГУ имени Ломоносова в составе международной исследовательской группы сумели определить новый фенотип постковидного синдрома. Им оказался «синдром постковидной тахикардии». Об этом со ссылкой на пресс-службу МГУ сообщает «Росбалт».

В вузе отметили, что развитие подобного синдрома может привести к серьезным клиническим проблемам в дальнейшем из-за большого количества случаев заражений коронавирусом по миру.