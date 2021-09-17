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Россиянам назвали новый тип постковидного синдрома

Lenta.ru
2 часа назад

Ученые МГУ имени Ломоносова в составе международной исследовательской группы сумели определить новый фенотип постковидного синдрома. Им оказался «синдром постковидной тахикардии». Об этом со ссылкой на пресс-службу МГУ сообщает «Росбалт».

Россиянам назвали новый тип постковидного синдрома
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В вузе отметили, что развитие подобного синдрома может привести к серьезным клиническим проблемам в дальнейшем из-за большого количества случаев заражений коронавирусом по миру.

По словам исследователей, COVID-19 может вызывать серьезные патологии сердечно-сосудистой системы, длящиеся больше трех месяцев. Эксперты считают, что одно из таких самостоятельных расстройств — так называемая постковидная тахикардия, которая выражается учащенным сердцебиением, а также перебоями в работе сердца.

Коронавирус,МГУ,Росбалт,
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