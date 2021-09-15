Выявлена одна из причин тяжелого протекания COVID-19

Исследователи из Германии и США обнаружили, что у госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов повышен уровень выработки аутоантител — антител, действующих против тканей человека и являющихся предвестниками аутоиммунных заболеваний. По мнению ученых, чья статья опубликована в журнале Nature Communications, это является одной из причин тяжелого протекания COVID-19 у некоторых больных.

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Специалисты из Марбургского, Пенсильванского и Стэнфордского университетов изучили образцы крови, собранные с марта по апрель 2020 года у 147 пациентов. Исследователи измеряли уровень антител, вырабатывающихся против вируса, аутоантител и аутоантител против цитокинов — сигнальных молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы.

У более чем 60 процентов госпитализированных с COVID-19 выявили антицитокиновые аутоантитела — в контрольной группе этот показатель составил 15 процентов. По мнению исследователей, причиной этого может быть перегрузка иммунной системы вирулентной инфекцией. Кроме того, образование аутоантител может происходить в результате воздействия вирусных белков, которые напоминают собственные белки организма тяжелобольного.

Для примерно 50 процентов пациентов были и доступны образцы крови, взятые в разные дни, включая первый день госпитализации — что позволило проанализировать динамику выработки антител.

«За неделю после госпитализации около 20 процентов пациентов выработали новые антитела к собственным тканям»,

— отметил один из исследователей, профессор Стэнфордской школы медицины Пол Утц.

По словам ученого, уровень аутоантител был сравним с таковым при аутоиммунных заболеваниях.