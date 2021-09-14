Оценена необходимость ревакцинирующих доз от COVID-19

Эффективность вакцин против коронавирусной инфекции настолько высока, что необходимости обеспечивать население для дополнительной защиты дополнительными их дозами — так называемыми бустерами — на данном этапе пандемии нет. К таким выводам пришла международная группа ученых, чья статья опубликована в журнале The Lancet. Вместо ревакцинации специалисты призвали власти тех стран, где она идет, направить имеющиеся дозы туда, «где они принесут наибольшую пользу».

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Исследователи — среди которых присутствовали и эксперты ВОЗ — проанализировали имеющиеся данные рандомизированных клинических испытаний и наблюдательных исследований, опубликованных как в научных журналах, так и в качестве препринтов. Они показывают, что вакцины против COVID-19 остаются высокоэффективными в предотвращении тяжелого протекания болезни, в том числе и в случае новых вариантов SARS-CoV-2.

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Исследователи установили, что вакцинация в 95 процентах предотвращает тяжелое протекание болезни как при «дельта»-, так и при «альфа»-штаммах, а в 80 процентах — ее возникновение. В целом эффективность вакцинации в защите от тяжелых форм коронавируса была большей, чем от легких. Однако даже в странах с высоким уровнем вакцинации главной группой риска — и главными переносчиками инфекции — остаются люди, не получившие препарат, подчеркивают ученые.

«Доступные исследования не представляют убедительных доказательств серьезного снижения (со временем — прим. «Ленты.ру») защиты против тяжелых форм болезни, которая является главной целью вакцинации»,

— отметила ведущий автор исследования, глава программы исследований и разработок ВОЗ Анна-Мария Энао-Рестрепо.

Выигрыш от ревакцинирующих доз не перевешивает пользу от вакцинации ранее непривитых, подчеркнула она. Даже если их и использовать, необходимо прежде определить, где их применение будет перевешивать существующие риски.