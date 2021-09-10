Обнаружена причина повреждений сосудов у больных COVID-19

Исследователи из США выяснили, что одной из причин повреждения кровеносных сосудов у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции является нарушенное взаимодействие между выстилающими их клетками эндотелия и тромбоцитами. Статья ученых опубликована в журнале Science Advances.

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Ученые из Нью-Йоркского и Калифорнийского университетов нашли в тромбоцитах тяжелых пациентов с COVID-19 повышенную экспрессию двух генов, заставляющих те производить белки MRP8 и MRP14. Наличие коронавируса повышало производство этих белков тромбоцитами на 166 процентов. Высокий уровень MRP8 и MRP14 в клетках иммунной системы оказался связанным с повышенным уровнем тромбообразования, воспалением сосудов, тяжестью протекания инфекции и большим сроком госпитализации.