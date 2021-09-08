Связь между диабетом и тяжелым течением COVID-19

Исследователи из США показали, что повышенный риск тяжелого протекания коронавирусной инфекции у людей с диабетом второго типа связан с пониженным содержанием у них фермента SETDB2. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что в макрофагах зараженных коронавирусом мышей уровень SETDB2 понижался, что вело к цитокиновому шторму — масштабному выбросу этих сигнальных веществ в кровь, приводящему к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Такой же эффект исследователи наблюдали и в макрофагах в крови диабетиков с тяжелым протеканием коронавируса, объясняется в исследовании.

Также у них был понижен уровень интерферона, участвующего в борьбе с вирусами цитокина. Ранее было показано, что это вещество повышает уровень SETDB2 при заживлении ран. Кроме того, исследователям удалось выявить сигнальный путь JAK1/STAT3, регулирующий уровень фермента в макрофагах в ходе протекания инфекции.