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Объяснена связь между диабетом и тяжелым течением COVID-19

Lenta.ru
1 час назад

Исследователи из США показали, что повышенный риск тяжелого протекания коронавирусной инфекции у людей с диабетом второго типа связан с пониженным содержанием у них фермента SETDB2. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Связь между диабетом и тяжелым течением COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что в макрофагах зараженных коронавирусом мышей уровень SETDB2 понижался, что вело к цитокиновому шторму — масштабному выбросу этих сигнальных веществ в кровь, приводящему к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Такой же эффект исследователи наблюдали и в макрофагах в крови диабетиков с тяжелым протеканием коронавируса, объясняется в исследовании.

Также у них был понижен уровень интерферона, участвующего в борьбе с вирусами цитокина. Ранее было показано, что это вещество повышает уровень SETDB2 при заживлении ран. Кроме того, исследователям удалось выявить сигнальный путь JAK1/STAT3, регулирующий уровень фермента в макрофагах в ходе протекания инфекции.

Введение интерферона-бета мышам повысило уровень фермента в их крови и понизило уровень воспалительных цитокинов — в частности, IL-1B, TNFalpha и IL-6, содержание которых при коронавирусе повышается. Исследователи надеются, что их открытие поможет в клинических испытаниях интерферона как средства борьбы с коронавирусной инфекцией.

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