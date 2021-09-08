Созданы термоустойчивые вакцины против коронавируса

Исследователи из США разработали две кандидатные вакцины, которые не требуют низких температур при хранении и транспортировке. Статья ученых опубликована в Journal of the American Chemical Society.

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Первая из вакцин основана на вирусе мозаики коровьего гороха, вторая — на бактериофаге Q-бета. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего вырастили миллионы их копий в виде наночастиц шарообразной формы. Затем ученые собрали эти наночастицы и прикрепили к их поверхности эпитоп — небольшую часть S-белка SARS-CoV-2, которая распознается иммунной системой. Итоговый продукт не заразен, но при этом позволяет иммунитету запускать производство нейтрализующих антител.

Такие вакцины, подчеркивают исследователи, недороги и легки в производстве, а главное — остаются устойчивыми при высоких температурах. Как следствие, им не требуется «холодовая цепь» — система специализированных хранения и транспортировки при низких температурах. Устойчивость к жаре позволила исследователям «упаковать» вакцины в полимерные имплантаты и патчи с микроиглами. Процесс изготовления проходил при температурах, превышающих 100 градусов Цельсия.

Отмечается, что данная особенность позволит людям выбирать тип вакцинации. Вводимые под кожу единовременно имплантаты будут выпускать небольшие дозы вакцины в течение месяца. Приклеиваемые на кожу патчи с микроиглами же позволят людям вакцинироваться самостоятельно, без присутствия врача.