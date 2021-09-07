Россиянам назвали самые частые симптомы коронавируса

Инфекционист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью РИА Новости рассказала о наиболее распространенных симптомах коронавирусоной инфекции.

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По ее словам, чаще всего пациенты жалуются на кашель (57 процентов больных) и температуру (78 процентов). При этом, в большинстве случаев лихорадка не превышает 38 градусов.

Также наблюдаются симптомы общей интоксикации — боль в мышцах, головная боль, слабость. Они встречаются у 15-40 процентов пациентов. У пятой части больных — симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (диарея, тошнота рвота).

Реже встречаются различные элементы сыпи на кожных покровах — они обычно встречаются у пациентов, проходящих лечение в стационаре и вызваны воздействием лекарственных препаратов. Самыми редкими симптомами Пшеничная назвала заложенность носа, ушей, першение в горле и конъюнктивит.

При этом, инфекционист отметила, что все описанные признаки COVID-19 встречаются при самых разнообразных заболеваниях, в том числе не имеющих отношения вообще к инфекционной патологии. А симптомов, характерных исключительно для COVID-19 увеные пока не выявили.