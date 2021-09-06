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Российский профессор перечислил самые опасные штаммы COVID-19

Lenta.ru
2 часа назад

Самыми опасными штаммами COVID-19 являются южноафриканский «бета» и индийский «дельта». Их перечислил профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с URA.RU.

Профессор перечислил опасные штаммы COVID-19
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

По словам Чепурнова, новый штамм «мю» пока не очень опасен, потому что в нем еще «не выявлено ничего тревожного». При этом широко представлены те варианты коронавируса, которые имеют биологические преимущества, например, большую скорость распространения или способность поражать меньшей долей вируса.

Профессор уточнил, что штаммы без особых биологических преимуществ исчезают из популяции, так как происходят тысячи мутаций, но опасны лишь некоторые из них.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что Россию ожидает четвертая волна коронавируса. По его словам, осенью и весной ожидается новый подъем заболеваемости. Специалист предположил, что инфекция не отступит ближайшие два года.

Коронавирус,Евгений Тимаков,Александр Чепурнов,РИА Ura.ru,
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