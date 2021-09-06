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Россиян предупредили о четвертой волне коронавируса

Lenta.ru
2 часа назад

Россию ожидает четвертая волна COVID-19. Об этом предупредил главврач медцентра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Россиян предупредили о четвертой волне коронавируса
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

По его словам, коронавирус не отступит в ближайшие 1,5-2 года. Он также предупредил, что осенью и весной ожидается подъем заболеваемости.

Тимаков отметил, что 80-90 процентов населения России уже контактировали с COVID-19.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что в России, скорее всего, уже циркулирует устойчивый к антителам штамм «мю», но его процент пока небольшой. Он связал его распространение с массовой вакцинацией — по его словам, инфекция замечает процесс и начинает адаптироваться.

Штамм «мю» впервые обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. Он широко распространился в странах Южной Африки, а также во Франции, Испании и Америке.

Коронавирус,Евгений Тимаков,Николай Крючков,Первый канал,ИТАР-ТАСС,
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