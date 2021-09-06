Россиян предупредили о четвертой волне коронавируса

Россию ожидает четвертая волна COVID-19. Об этом предупредил главврач медцентра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

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По его словам, коронавирус не отступит в ближайшие 1,5-2 года. Он также предупредил, что осенью и весной ожидается подъем заболеваемости.

Тимаков отметил, что 80-90 процентов населения России уже контактировали с COVID-19.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что в России, скорее всего, уже циркулирует устойчивый к антителам штамм «мю», но его процент пока небольшой. Он связал его распространение с массовой вакцинацией — по его словам, инфекция замечает процесс и начинает адаптироваться.