Органы перенесших COVID-19 стареют на десятилетия

Ученые заявили, что органы людей, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, могут "стареть" на десятилетия. Об этом сообщает New York Times.

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Американские ученые провели исследование среди 89 тыс. человек, которые пережили COVID-19, а также 1,6 млн людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2.

Специалисты пришли к выводу, что у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет порядка 1%.

"Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30% потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет",

- сказал доктор Зияд Аль-Али, который является одним из авторов труда.

Серьезные инфекции могут стать причиной хронического заболевания, либо более сильного, а в некоторых случаях и вовсе необратимого урона для этого органа, выяснили ученые.

Исследователи указали, что наблюдения проводились на основе анонимных медицинских записей Управления здравоохранения ветеранов США. Поэтому пациенты были представлены в основном белыми мужчинами со средним возрастом 68 лет.