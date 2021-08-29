Врач объяснил повышение температуры после вакцинации

У людей с хроническими заболеваниями повышенная температура тела после вакцинации от коронавируса может сохраняться в течение длительного времени. Об этом врач-терапевт Виктор Лишин рассказал в интервью Ura.ru.

По его словам, люди с такими заболеваниями, как артроз, артриты, псориаз или гипертония, могут испытывать определенный дискомфорт после того, как получили прививку от COVID-19. В качестве потенциальных побочных эффектов он назвал температуру 37,1-37,2 или болезненные ощущения в теле.

«Если у людей были проблемы хронического характера с суставами, их часто беспокоят боли в коленях. Люди, у которых хронические заболевания легких типа астмы бронхиальной или хронического бронхита, могут испытывать дискомфорт при дыхании, неприятные ощущения в грудной клетке и нехватку воздуха. С варикозным расширением вен — тяжесть в ногах»,

— объяснил Лишин.