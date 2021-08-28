Полмиллиона российских школьников переболели COVID-19

Более полумиллиона российских школьников переболели COVID-19 или борются с ним в настоящее время, рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай, слова которого приводит ТАСС.

«На сегодня более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших ковидом, — это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции», — отметил Салагай.

Также он высказался о важности информационной и профилактической работы среди учащихся и их родителей. Салагай добавил, что приостанавливавшееся на время вспышек пандемии проведение профилактических досмотров школьников восстановлено в прежнем объеме.