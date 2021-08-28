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Полмиллиона российских школьников переболели COVID-19

Lenta.ruиещё 1
50 минут назад

Более полумиллиона российских школьников переболели COVID-19 или борются с ним в настоящее время, рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай, слова которого приводит ТАСС.

Полмиллиона российских школьников переболели COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«На сегодня более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших ковидом, — это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции», — отметил Салагай.

Также он высказался о важности информационной и профилактической работы среди учащихся и их родителей. Салагай добавил, что приостанавливавшееся на время вспышек пандемии проведение профилактических досмотров школьников восстановлено в прежнем объеме.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказывал, что дети в последнее время стали переносить коронавирус чаще. В связи с этим он призвал родителей школьников пройти вакцинацию.

Коронавирус,Михаил Мурашко,Олег Салагай,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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