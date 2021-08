Определена причина изнурительного постковидного синдрома

Ученые Университета Джона Хопкинса в США определили биологические причины постковидного синдрома, который напоминает синдром хронической усталости. Они обнаружили у пациентов биологические аномалии, связанные с неврологическими симптомами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.