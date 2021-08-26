Иммунолог объяснил рекорд смертей от COVID-19

Смертность от коронавируса всегда отстает на несколько недель от заболеваемости, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок . Так он в разговоре с «Лентой.ру» объяснил рекорд смертей от COVID-19, который был выявлен в России 26 августа, несмотря на снижение заболеваемости.

«Смертность от коронавируса всегда отстает на несколько недель от заболеваемости. То есть та волна заболеваемости, которая была на конец июля (9 июля в России было выявлено максимальное с января число заражений — 25 766 новых случаев за сутки — прим. «Ленты.ру»). Сейчас как раз мы наблюдаем смертность у тех людей, которые заболели месяц назад. Они долго находились в стационаре, но, к сожалению, их не смогли вылечить, и они погибают. То есть это продолжение той волны, которую мы в июле наблюдали», — прокомментировал Болибок.