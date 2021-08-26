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Врач предупредила о влиянии коронавируса на почки

Lenta.ruиещё 6
2 часа назад

Врач-нефролог медицинского центра «Хадасса» Анна Коробкина в беседе с радио Sputnik предупредила о влиянии коронавирусной инфекции на почки.

Врач предупредила о влиянии коронавируса на почки
Фото: «Коммерсантъ»«Коммерсантъ»

По ее словам, COVID-19 атакует все органы, в которых присутствует фермент АПФ2, он используется вирусом в качестве рецептора для проникновения в клетки. Она отметила, что эти рецепторы есть в сердце, в подвздошной кишке, в пищеводе, в мочевом пузыре.

«В почках их в два раза больше, поэтому почки подвергаются более высокому риску вирусной инвазии. Острая почечная недостаточность может возникать вследствие прикрепления вируса, также тут играют роль гипоксия, тромботические нарушения», — пояснила специалист.

Врач добавила, что острое повреждение почек является одним из факторов смертности от коронавирусной инфекции, особенно при тяжелом течении болезни. При этом пациенты могут и не знать, что у них есть заболевания почек, так как ранее ничего не замечали, а COVID-19 способен резко обострить процессы, которые до этого развивались медленно.

Коробкина посоветовала пациентам, которые лечатся на дому, сдать общий анализ мочи на предмет наличия белка и биохимический анализ крови на уровень креатинина. «В последующем, чтобы исключить воздействие коронавируса на почечную ткань, нужно следить за параметрами свертываемости крови и проводить профилактику тромбозов, ведь тромбы образуются в том числе в почечных сосудах», — отметила она.

Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова рассказала, как восстановить мышечную массу после коронавируса. Специалист отметила, что существенная потеря веса наблюдается у пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме и лежавших в больнице. При этом в худшем случае человек может похудеть на несколько десятков килограмм.

Коронавирус,ИА Sputnik,
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