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Коронавирус станет «характерным» для Индии заболеванием

Lenta.ru
1 час назад

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что коронавирус станет эндемическим для Индии заболеванием. Об этом сообщает The Wire со ссылкой на заявление главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан.

Коронавирус станет «характерным» для Индии заболеванием
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

По ее словам, государство вступило в стадию «эндемичности», когда передача заболевания характерна только для определенных районов страны. «Мы не наблюдаем такого экспоненциального роста и пиков, которые мы видели несколько месяцев назад», — подчеркивает ученый.

Это происходит из-за размера Индии, неоднородности населения и статуса иммунитета в разных частях страны. Сваминатан отметила, что вспышки заболевания COVID-19 фиксируются в основном только в тех районах, которые меньше других пострадали от первой и второй волны коронавируса, а также где число вакцинированных от коронавируса незначительно.

Ранее в Индии Экспертный комитет индийского регулятора в области лекарственных средств предложил одобрить первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса — ZyCoV-D, которая является трехдозной. ZyCoV-D — это препарат на основе плазмиды, он является внутрикожным и вводится без шприца. В случае одобрения ZyCoV-D станет пятой вакциной, разрешенной для использования в Индии.

Коронавирус,ВОЗ,
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