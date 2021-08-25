Названа стоимость лечения россиян от коронавируса

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) назвал стоимость лечения россиян от коронавируса для государства во второй половине 2021 года, пишет РБК. По подсчетам фонда, сумма составит 111 миллиардов рублей.

Расчеты производились исходя из того, что во втором полугодии в России коронавирусом могут заразиться около 3,9 миллиона человек. Такие прогнозы ранее давала Счетная палата. При этом стационарная медицинская помощь может потребоваться только 20 процентам всех заболевших или 784 тысячам человек.

На оказание медицинской помощи застрахованным в рамках ОМС россиянам ФФОМС во втором полугодии 2021-го дополнительно потребуется 65,4 миллиарда рублей. Еще 60 миллиардов понадобится другим внебюджетным фондам, в том числе Фонду социального страхования (ФСС) — на компенсацию оплаты труда заболевших работников.