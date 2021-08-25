Врач рассказала россиянам о прививке от COVID-19 «под прикрытием»

В случае наличия у человека хронологических патологий, в том числе ожирения и часто сопутствующему ему варикоза, следует перед вакцинацией от коронавируса пройти медицинскую консультацию. Об этом радио Sputnik рассказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова.

По ее словам, это необходимо, чтобы посмотреть сопутствующие заболевания и, возможно, «прикрыть» прививку какими-нибудь другими препаратами. Специалист объяснила россиянам, что так можно снять излишнюю нагрузку с организма после вакцинации. Соседова рассказала, что если у человека венозный застой крови или есть варикозное расширение вен, то ему могут назначить антикоагулянты. «Мы не знаем, каким будет поствакцинальное состояние, поэтому нужно "прикрытие"», — резюмировала она.

Врачи могут назначить препараты на все время, пока у человека вырабатывается иммунитет, а дальше все придет к нормальному состоянию, пояснила эксперт.