Врач назвала ухудшающий течение COVID-19 у мужчин фактор

Мужчины обладают психоэмоциональными особенностями, которые ухудшают течение COVID-19. Об этом заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU.

Фото: «Коммерсантъ» «Коммерсантъ»

«Когда человек находится в загнанном состоянии, состоянии страха, у него уровень стресса становится настолько высоким, что иммунная система перестает справляться и проседает», — назвала Ярцева фактор, влияющий на тяжесть COVID-19 у мужчин.

В свою очередь психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Виктория Читлова отметила, что сильный стресс может негативно сказаться на здоровье человека, так как в этот момент происходит мобилизация иммунной системы, что может привести к ее усилению до степени аллергических реакций. По ее словам, хронический стресс снижает иммунитет.

Психотерапевт считает, что подобная форма стресса чаще всего встречается у мужчин.