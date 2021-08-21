Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Российский врач назвала ухудшающий течение COVID-19 у мужчин фактор

Lenta.ru
6 часов назад

Мужчины обладают психоэмоциональными особенностями, которые ухудшают течение COVID-19. Об этом заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU.

Врач назвала ухудшающий течение COVID-19 у мужчин фактор
Фото: «Коммерсантъ»«Коммерсантъ»

«Когда человек находится в загнанном состоянии, состоянии страха, у него уровень стресса становится настолько высоким, что иммунная система перестает справляться и проседает», — назвала Ярцева фактор, влияющий на тяжесть COVID-19 у мужчин.

В свою очередь психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Виктория Читлова отметила, что сильный стресс может негативно сказаться на здоровье человека, так как в этот момент происходит мобилизация иммунной системы, что может привести к ее усилению до степени аллергических реакций. По ее словам, хронический стресс снижает иммунитет.

Психотерапевт считает, что подобная форма стресса чаще всего встречается у мужчин.

Ранее бывший главный санитарный врач, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предрек России серьезный подъем заболеваемости гриппом в осеннем сезоне 2021 года. Он добавил, что в России началась вакцинация от гриппа, в первую очередь прививки следует сделать школьникам, а также переболевшим или вакцинированным от коронавируса.

Коронавирус,Ирина Ярцева,Геннадий Онищенко,Госдума,РИА Ura.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители