Найдены способы ограничить передачу коронавируса

Передачу коронавируса во время массовых мероприятий в закрытых помещениях можно ограничить с помощью нескольких способов, среди которых эффективная вентиляция и ужесточение мер гигиены, выяснили немецкие ученые. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

Ограничения на проведение массовых мероприятий стали одними из самых распространенных мер во время пандемии коронавируса. Исследователи из Галле-Виттенбергского университета в своем эксперименте изучили передачу SARS-CoV-2 на поп-концерте в августе 2020 года. Исследователи проанализировали контакты 1212 посетителей мероприятия при трех разных сценариях: при отсутствии ограничений, а также при умеренных (шахматная рассадка и двукратное увеличение количества выходов) и жестких ограничениях (рассадка участников на расстоянии в 1,5 метра и четырехкратное увеличение количества выходов).

В среднем каждый, кто находился на концерте, контактировал с девятью людьми. Чаще всего контакты происходили на входе и выходе из помещения, причем при отсутствии ограничений возникали ситуации, когда люди могли контактировать на протяжении более чем пяти минут.