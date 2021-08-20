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Ученые нашли перспективное лекарство от коронавируса

Газета.Ru
31 минуту назад

Белок лактоферрин может стать перспективным средством против COVID-19, выяснили специалисты Мичиганского университета. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Science.

Ученые нашли перспективное лекарство от коронавируса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи использовали культуры человеческих клеток, которые до и после заражения SARS-CoV-2 обрабатывали более чем 1400 лекарствами и отдельными соединениями, а затем анализировали результаты с помощью нейросетей. Так им удалось обнаружить 17 потенциальных кандидатов в средства против COVID-19. Семь из них, включая уже одобренный для применения ремдесивир, уже рассматривались в этом качестве в других подобных исследованиях.

Ученые протестировали эти соединения на разных типах клеток, включая клетки легких человека, чтобы сымитировать заражение SARS-CoV-2 в дыхательных путях. Девять из них показали противовирусную активность. Лучше всех с задачей справился лактоферрин, белок, содержащийся в грудном молоке, который также продается в качестве пищевой добавки, полученной из коровьего молока. Лактоферрин - один из компонентов иммунной системы организма, играет роль в работе неспецифического гуморального иммунитета, регулирует функции иммунокомпетентных клеток.

Ранее уже было установлено, что он способен связывать антигены вирусной природы, в том числе лактоферрин оказался эффективен против цитомегаловируса, ВИЧ и других патогенов - правда, преимущественно в лабораторных условиях. Разработка новых препаратов может затянуться на долгие годы, отмечают исследователи, поэтому поиск эффективных препаратов среди уже существующих - выгодная стратегия, подчеркивают исследователи.

В ближайшее время команда собирается проверить, будет ли лактоферрин эффективен в реальных условиях при лечении пациентов с SARS-CoV-2. Также предстоит выяснить, насколько он способен противостоять дельта-штамму коронавируса.

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