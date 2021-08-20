Мурашко: дети стали чаще заражаться коронавирусом

По его словам, это происходит из-за агрессивности нового варианта инфекции. Министр отметил, что для минимизации рисков заражения детей необходимо прививаться родителям. Также он заявил о необходимости провести перед началом учебного года занятия с родителями и учителями, чтобы напомнить о правилах безопасности во время пандемии коронавируса.