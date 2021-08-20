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Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться коронавирусом

Газета.Ruиещё 14
5 часов назад

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дети стали чаще заболевать коронавирусом, передает ТАСС.

Мурашко: дети стали чаще заражаться коронавирусом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, это происходит из-за агрессивности нового варианта инфекции. Министр отметил, что для минимизации рисков заражения детей необходимо прививаться родителям. Также он заявил о необходимости провести перед началом учебного года занятия с родителями и учителями, чтобы напомнить о правилах безопасности во время пандемии коронавируса.

"Обязательно в осенний период нужно подготовиться в том числе и по наличию антисептиков, масок",

— заключил Мурашко.

Ранее об активном распространении коронавируса среди детей сообщал врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. Позже директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что вакцина от коронавируса для детей и подростков может быть зарегистрирована уже к середине сентября 2021 года.

Коронавирус,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,Николай Малышев,ИТАР-ТАСС,
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