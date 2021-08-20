Мурашко: дети стали чаще заражаться коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дети стали чаще заболевать коронавирусом, передает ТАСС.
По его словам, это происходит из-за агрессивности нового варианта инфекции. Министр отметил, что для минимизации рисков заражения детей необходимо прививаться родителям. Также он заявил о необходимости провести перед началом учебного года занятия с родителями и учителями, чтобы напомнить о правилах безопасности во время пандемии коронавируса.
"Обязательно в осенний период нужно подготовиться в том числе и по наличию антисептиков, масок",
— заключил Мурашко.
Ранее об активном распространении коронавируса среди детей сообщал врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. Позже директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что вакцина от коронавируса для детей и подростков может быть зарегистрирована уже к середине сентября 2021 года.