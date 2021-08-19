Специалисты раскрыли пять неожиданных признаков COVID-19

Специалисты рассказали о том, что изменение состояния ногтей человека может свидетельствовать о перенесенном коронавирусе. Неожиданные признаки заболевания раскрыло издание The Mirror.

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По словам экспертов, у человека, переболевшего COVID-19, на ногтях могут появиться отчетливые горизонтальные линии. Углубления у основания ногтей или красные пятна под ними, похожие на полумесяцы, также являются возможными признаками перенесенного заболевания. Оранжевые кончики ногтей или их выпадение тоже стоит воспринимать как повод для обращения к врачу, считают специалисты.

Ранее ведущий исследователь симптомов COVID-19 Королевского колледжа Лондона Тим Спектор также указал на то, что одним из показателей наличия заболевания являются широкие белые линии по центру ногтей. Так, в 2020 году 47-летний пациент Спектора из Испании, имя которого не указано, приобрел описанный симптом на ногтевых пластинах через 45 дней после получения положительного результата теста на коронавирус.