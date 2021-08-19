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Специалисты раскрыли пять неожиданных признаков перенесенного коронавируса

Lenta.ruиещё 6
4 часа назад

Специалисты рассказали о том, что изменение состояния ногтей человека может свидетельствовать о перенесенном коронавирусе. Неожиданные признаки заболевания раскрыло издание The Mirror.

Специалисты раскрыли пять неожиданных признаков COVID-19
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По словам экспертов, у человека, переболевшего COVID-19, на ногтях могут появиться отчетливые горизонтальные линии. Углубления у основания ногтей или красные пятна под ними, похожие на полумесяцы, также являются возможными признаками перенесенного заболевания. Оранжевые кончики ногтей или их выпадение тоже стоит воспринимать как повод для обращения к врачу, считают специалисты.

Ранее ведущий исследователь симптомов COVID-19 Королевского колледжа Лондона Тим Спектор также указал на то, что одним из показателей наличия заболевания являются широкие белые линии по центру ногтей. Так, в 2020 году 47-летний пациент Спектора из Испании, имя которого не указано, приобрел описанный симптом на ногтевых пластинах через 45 дней после получения положительного результата теста на коронавирус.

Помимо этого, врачи из Канады Сауд Алобадиа и Джозеф Лэм зафиксировали у больных COVID-19 небольшие горизонтальные борозды на поверхности ногтей шириной до пяти миллиметров. По словам экспертов, первый подобный симптом был обнаружен у пациента мужского пола старше 45 лет.

Коронавирус,Тим Спектор,
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