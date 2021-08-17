Назван риск переболеть коронавирусом до 10 раз за год

Некоторые люди болеют COVID-19 до десяти раз за год. О таком риске для пациентов рассказал главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik.

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«Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией», — заявил Чурадзе.

Также он добавил, что чаще всего пациенты болеют коронавирусной инфекцией 2-3 раза в год. По словам специалиста, последующее заболевание, как правило, протекает легче, однако если человек сталкивается с мутацией вируса, то возможно и тяжелое течение болезни.