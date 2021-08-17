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Врач рассказал о риске заболеть COVID-19 десять раз за год

Lenta.ruиещё 11
7 часов назад

Некоторые люди болеют COVID-19 до десяти раз за год. О таком риске для пациентов рассказал главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik.

Назван риск переболеть коронавирусом до 10 раз за год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией», — заявил Чурадзе.

Также он добавил, что чаще всего пациенты болеют коронавирусной инфекцией 2-3 раза в год. По словам специалиста, последующее заболевание, как правило, протекает легче, однако если человек сталкивается с мутацией вируса, то возможно и тяжелое течение болезни.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал наиболее опасные симптомы постковидного синдрома. По его словам, это резкие головные боли, головокружения, локальные неврологические симптомы, такие как онемение рук и ног, а также сильно выраженные боли в животе и ногах.

Коронавирус,Николай Крючков,ИА Sputnik,
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