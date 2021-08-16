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Иммунологи объяснили риск прививки от COVID-19 после простуды

Letidor.ruиещё 2
3 часа назад

В течение месяца после перенесённой простуды организм может тяжелее перенести прививку против коронавируса. Поэтому делать её не рекомендуют, сообщил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU.

Врачи объяснили риск прививки от COVID-19 после простуды
Фото: News.ruNews.ru

Может подняться температура из-за того, что пациент не до конца выздоровел. У него будут поствакцинальные нежелательные реакции. Он будет считать, что у него температура из-за прививки, — сказал Болибок.

Профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова, иммунолог, доктор медицинских наук Наталья Калинина уточнила, что реакция на прививку может быть после любой вакцины и в любое время, не только после простуды.

Ранее у москвича выявили рекордное количество антител после «Спутника V». Врачи ему сказали, что с уровнем антител повезло, но ревакцинироваться предстоит в любом случае.

Разработчики другой российской вакцины, «ЭпиВакКорона», — центр «Вектор» — сообщили, что не выявили случаев смерти из-за препарата.

Коронавирус,Владимир Болибок,Наталья Калинина,РИА Ura.ru,
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