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Россиянам рассказали об особенности постковидного синдрома

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад

Постковидный синдром может возникнуть у переболевших в легкой форме или у пациентов, перенесших болезнь бессимптомно, спустя месяц. Об этой особенности постковидного синдрома рассказала терапевт и профпатолог «СМ-Клиники» Екатерина Романова, ее слова опубликовал Life.ru.

Россиянам рассказали об особенности постковидного синдрома
Фото: UnsplashUnsplash

«Симптомы могут возникнуть не сразу, а спустя даже месяц после перенесенного заболевания. Естественно, это может сбить человека с толку. И возникшие симптомы многие люди связывают с чем угодно, но только не с перенесенным COVID-19», — объяснила Романова.

По ее словам, проявившиеся симптомы могут представлять большую угрозу для дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, а также иммунной систем. Она добавила, что переболевшим COVID-19 важно обращать внимание на любые изменения в своем здоровье, а также своевременно обращаться в врачу.

В свою очередь руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова заявила, что около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами. По ее словам, симптомы могут сохраняться длительное время, даже если ПЦР-тест оказывается отрицательным.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал категорию людей, больше других уязвимую перед постковидным синдромом. Он отметил, что в группе риска находятся пожилые, особенно если они страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Коронавирус,Екатерина Романова,Геннадий Онищенко,Роспотребнадзор,Госдума,
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