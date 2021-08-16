Россиянам рассказали об особенности постковидного синдрома

Постковидный синдром может возникнуть у переболевших в легкой форме или у пациентов, перенесших болезнь бессимптомно, спустя месяц. Об этой особенности постковидного синдрома рассказала терапевт и профпатолог «СМ-Клиники» Екатерина Романова, ее слова опубликовал Life.ru.

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«Симптомы могут возникнуть не сразу, а спустя даже месяц после перенесенного заболевания. Естественно, это может сбить человека с толку. И возникшие симптомы многие люди связывают с чем угодно, но только не с перенесенным COVID-19», — объяснила Романова.

По ее словам, проявившиеся симптомы могут представлять большую угрозу для дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, а также иммунной систем. Она добавила, что переболевшим COVID-19 важно обращать внимание на любые изменения в своем здоровье, а также своевременно обращаться в врачу.

В свою очередь руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова заявила, что около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами. По ее словам, симптомы могут сохраняться длительное время, даже если ПЦР-тест оказывается отрицательным.