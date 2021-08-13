Врач рассказал о росте заболеваемости COVID среди младенцев

Рост заболеваемости и числа тяжелых случаев COVID-19 среди новорожденных объясняется адаптацией вируса к молодым людям. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков, комментируя увеличение госпитализаций младенцев во Франции. По словам медика, мутация может быть связана с ростом числа вакцинированных и переболевших среди старшего поколения, в результате чего вирус вынужден приспосабливаться к населению, еще не выработавшему иммунитет.

Крючков объяснил, что роль в росте заболеваемости младенцев сыграли сразу несколько факторов.

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Неожиданные последствия вакцинации

«Самое простое объяснение — это, конечно, то, что вирус мутировал и начал адаптироваться к молодым людям, усиливая свою активность в этом направлении. Но есть и более глубокая причина, связанная с программой вакцинации. Раньше, как мы помним, болело преимущественно взрослое поколение, благодаря чему к настоящему времени оно успело сформировать защитный иммунитет. Программа вакцинации, в свою очередь, оказалась очень ассиметричной во многих странах, селективной. Младшие поколения не могли получить укол, пока не привьются старшие. В итоге получилось так, что у взрослых, пожилых иммунитет уже сформировался, а самыми незащищенными оказались молодые люди, подростки и дети. К ним и начал приспосабливаться вирус»,

— объяснил врач.

Раньше риск осложненного течения заболевания у детей, по словам Крючкова, составлял около 4-5 процентов, теперь этот показатель может увеличиться до 10-15.

При этом, как считает иммунолог, рост числа госпитализаций может быть связан и с таким простым фактором, как восприятие проблемы: больных старшего поколения становится меньше, в результате чего количество детей кажется больше, несмотря на то, что общий процент остался неизменным.

«Взрослые люди реже попадают в больницы просто потому, что одни привились, другие уже переболели, третьи погибли. Получается, что при неизменности общего процента число молодых пациентов может расти. Просто молодых в стационарах видят чаще. Впрочем, я бы не назвал это главной причиной происходящего»,

— заметил Крючков.

Врач добавил, что коронавирус особенно опасен для детей, поскольку их собственная иммунная система еще не успела сформироваться. Сначала младенцы имеют только пассивный иммунитет от матери, но антитела живут не бесконечно, постепенно они уходят, а для появления собственных необходимо время.

«То же, в принципе, наблюдается и с другими вирусными заболеваниями. Например, известно, что грипп тяжелее всего переносят пожилые и дети. Касаемо именно COVID-19, важно понимать, как младенец его подхватил, — объяснил врач. — Внутриутробно это не происходит, описаны случаи, когда ребенок заболевал, двигаясь по родовым путям зараженной женщины. В большинстве случаев течение будет либо стертым, либо легким. Но иногда, по неясным еще причинам, появляются осложнения. Это может быть связано с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, получением большой дозы инфекции. Либо с какими-то другими неизвестными нам причинами».

Врач заключил, что, в любом случае, появляются сообщения о том, что процент тяжелых случаев и летальности среди новорожденных растет, хотя до пожилых им пока далеко. Крючков не исключает, что этот показатель будет расти именно благодаря тропности и адаптированности вируса к молодому поколению.