В Белоруссии создадут вакцину против всех штаммов COVID

Белорусскую вакцину, которая сейчас находится на стадии клинических испытаний, можно будет использовать против всех возможных штаммов COVID-19. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, производственный процесс препарата в стране будет направлен именно на его универсальность на фоне беспрерывной мутации коронавируса. Белорусский лидер отметил, что уже видел образец отечественной вакцины, и не сомневается в ее высоком качестве и эффективности.

«Знаете, многие будут ерничать: да ну, там белорусы что-то сделали. Меня убедил тот, кто разрабатывал эти вакцины»,

— сказал Лукашенко. Политик рассказал, что производитель, дабы развеять все сомнения, накануне предложил вколоть себе экспериментальный образец. В ответ президент запротестовал и напомнил о необходимости как можно скорее произвести полмиллиона доз, чтобы впоследствии проверить вакцину и запустить ее в гражданский оборот.