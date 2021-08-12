Медсестру заподозрили в подмене вакцин от COVID-19

В Германии полицейское расследование обнаружило, что медсестра Красного Креста могла вводить пациентам физраствор вместо вакцины. Когда антипрививочницу заподозрили в подмене, власти попросили тысячи вакцинированных сделать еще одну прививку против коронавируса, передает Reuters.

Речь идет об инциденте в округе Фрисландия в Нижней Саксонии. Хотя физиологический раствор безвреден, большинство людей, вакцинированных в Германии в марте и апреле, когда медсестра могла заниматься подобной деятельностью, являются пожилыми людьми с высоким риском заражения.

Следователь полиции Петер Бир заявил, что на основании показаний свидетелей существует «разумное подозрение на опасность». По словам следователей, подозреваемая неоднократно высказывала скепсис относительно вакцинации в соцсетях. Имя медсестры не разглашается.