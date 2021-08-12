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Ученые заявили о распространении COVID-19 при разговоре

Lenta.ruиещё 2
4 часа назад

Ученые из Национального университета Сингапура провели исследование, в результате которого выяснили, что инфицированные COVID-19 частицы передаются не только при кашле или чихании. Специалисты предположили, что коронавирусом можно заразиться даже в процессе разговора, передает ТАСС со ссылкой на газету The Straits Times.

Ученые заявили о распространении COVID-19 при разговоре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Один из авторов работы, профессор Пол Тамбая объяснил, что в процессе дыхания, разговора и пения формируются мелкие частицы, чей размер максимально достигает пяти микрометров. Такие элементы содержат больше компонентов вируса, чем более крупные частицы.

Профессор Кристин Колэман добавила, что наибольшее количество опасных частиц коронавируса распространялось у некоторых пациентов именно при разговоре. По мнению ученого, это обусловлено непроизвольным повышением голоса в ходе беседы.

Тамбая также уточнил, что в рамках исследования ученые занимались и вопросами замедления распространения коронавируса. Так, при разговоре вероятность заразиться COVID-19 снижает определенная циркуляция воздуха, которая формируется за счет расположения мебели, вентиляторов. Кроме того, дистанция между людьми помогает уменьшить концентрацию опасных элементов. Ученые призвали людей соблюдать масочный режим не только в помещениях, но и на улице.

Ранее сообщалось, что в США из-за коронавируса стали чаще госпитализировать детей. С конца июля каждый день в больницы увозят более 200 детей с COVID-19.

Коронавирус,ИТАР-ТАСС,
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