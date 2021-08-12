Врач заявил об эффективности антисептиков против COVID-19

Санитарный врач, врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин заявил, что антисептики, или санитайзеры, а также дезинфектанты, которыми обрабатывают поверхности, на 100 процентов защищают людей от коронавируса и других инфекций, сообщает URA.RU.

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По мнению Дубинина, антисептики и дезинфектанты для обработки общественных мест демонстрируют 100-процентную эффективность в борьбе с COVID-19. Подобные соединения убивают не только коронавирусы, но и другие подобные инфекции, подчеркнул специалист.

Дезинфектолог объяснил, что мытье рук с мылом лишь убирает инфекцию с конечностей, а вирусы при этом остаются на частицах жира рук. Санитайзеры жеу уничтожают инфекции полностью.

«Хорошая практика применяется в пищевых производствах — помыли руки с мылом, дальше обработали спиртовым санитайзером, то есть, руки и чистые, и все бактерии убили», — подчеркнул Дубинин.

Благодаря использованию антисептиков, а также средств индивидуальной защиты (маск и перчаток) в России получилось замедлить распространение COVID-19, считает врач общей практики Лариса Алексеева. Она отметила, что есть противники санитайзеров, которые считают, что соединения уничтожают и полезные бактерии. Однако врач с этим мнением не согласна. «Эти меры, которые мы применяли, помогли избежать большого количества смертей», — заключила Алексеева.