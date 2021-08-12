Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Врач заявил о 100-процентной эффективности антисептиков против COVID-19

Lenta.ru
10 часов назад

Санитарный врач, врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин заявил, что антисептики, или санитайзеры, а также дезинфектанты, которыми обрабатывают поверхности, на 100 процентов защищают людей от коронавируса и других инфекций, сообщает URA.RU.

Врач заявил об эффективности антисептиков против COVID-19
Фото: UnsplashUnsplash

По мнению Дубинина, антисептики и дезинфектанты для обработки общественных мест демонстрируют 100-процентную эффективность в борьбе с COVID-19. Подобные соединения убивают не только коронавирусы, но и другие подобные инфекции, подчеркнул специалист.

Дезинфектолог объяснил, что мытье рук с мылом лишь убирает инфекцию с конечностей, а вирусы при этом остаются на частицах жира рук. Санитайзеры жеу уничтожают инфекции полностью.

«Хорошая практика применяется в пищевых производствах — помыли руки с мылом, дальше обработали спиртовым санитайзером, то есть, руки и чистые, и все бактерии убили», — подчеркнул Дубинин.

Благодаря использованию антисептиков, а также средств индивидуальной защиты (маск и перчаток) в России получилось замедлить распространение COVID-19, считает врач общей практики Лариса Алексеева. Она отметила, что есть противники санитайзеров, которые считают, что соединения уничтожают и полезные бактерии. Однако врач с этим мнением не согласна. «Эти меры, которые мы применяли, помогли избежать большого количества смертей», — заключила Алексеева.

Ранее медик назвал причину не игнорировать антисептики для рук. Специалист объяснил, что руки являются одним из самых распространенных путей попадания вируса в организм.

Коронавирус,Николай Дубинин,РИА Ura.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители