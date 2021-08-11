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Гинцбург назвал долю людей с осложнениями после COVID-19

Lenta.ru
5 часов назад

Перенесенная коронавирусная инфекция в 70 процентах случаев не проходит бесследно. Такую долю людей с последствиями после COVID-19 назвал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург, передает ТАСС.

Гинцбург назвал долю людей с осложнениями после COVID-19
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

По его словам, после коронавирусной инфекции у многих пациентов возникают длительные осложнения, которые могут привести к инвалидности. В некоторых случаях нужно проходить длительный период восстановления.

Гинцбург также назвал срок регистрации в России вакцины от COVID-19 для детей. По его словам, препарат могут зарегистрировать в сентябре 2021 года. Директор центра имени Гамалеи пояснил, что сейчас центр готовит отчет перед расширенной второй фазой клинических испытаний.

Ранее вирусолог Тимаков раскрыл количество людей с постковидным синдромом. По его словам, каждый пятый молодой россиянин после COVID-19 имеет осложнения. Среди людей старше 50 лет с постковидным синдромом встречается каждый второй переболевший.

Коронавирус,Александр Гинцбург,РАН,ИТАР-ТАСС,
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